Lo studio Trigger di Kill la Kill vorrebbe collaborare con Michael Bay

Michael Bay è famosissimo per il suo modo di fare cinema, messo in luce specialmente dalla saga dei Transformers, fenomeno al botteghino degli ultimi anni. Justin Lin, allo stesso modo, è conosciuto per le scelte di regia apportate al franchise di Fast and Furious. Cos'hanno i due in comune con lo studio che ha animato l'anime Kill la Kill?

Con le fatiche dell'ultimo lungometraggio Promare dietro l'angolo, lo studio Trigger può orientarsi verso nuovi progetti. La loro qualità nell'animazione è riconosciuta, ma potrebbero spostarsi anche verso il mercato delle serie in carne e ossa se nello staff arrivasse qualche nome d'eccezione.

Nell'ultimo periodo, ComicBook.com ha avuto modo di parlare con alcuni membri dello staff dietro Kill la Kill, Gurren Lagann e Promare, come il regista Hiroyuki Imaishi, il produttore Hiromi Wakabayashi, il character designer Shigeto Koyama e Super Log. Alla domanda se lo studio Trigger possa introdurre nel proprio catalogo delle serie live-action, il produttore Wakabayashi ha risposto quanto segue: "[Nei nostri lavori] cerchiamo di evitare ciò che può essere replicato in un vero live-action". Prosegue però con questo commento: "Non ci si deve attenere al lavoro originale in tutto e per tutto, ma mi piacerebbe che Michael Bay rovinasse completamente il mio lavoro. O che venisse adattato in un film d'azione con macchine da Justin Lin".

Ecco quindi che Kill la Kill potrebbe essere adattato in una serie in carne ed ossa con una bizzarra collaborazione con uno di questi registi? Chissà però se l'idea aggraderà i fan.