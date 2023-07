Studio WIT (Attack on Titan) riguardo l'IA: 'Potrebbe aiutarci ed evitare il burnout!'

Si è tenuta a Los Angeles, dal 1 al 4 luglio, l'Anime Expo 2023, una delle fiere più importanti al mondo a tema nerd. Le personalità di spicco che sono intervenute con interviste e Q&A sono state tantissime. Molto interessante, però, è stato il commento del presidente dello Studio WIT, George Wada, riguardo l'IA.

Tema caldissimo quello dell'Intelligenza Artificiale, che può rivelarsi non solo un grande vantaggio per l'umanità, ma anche una pericolosissima arma. Il rischio infatti è che l'IA sostituisca l'uomo in svariate professioni, svolgendo molti compiti in modo più efficiente ed abbattendo i costi.

Finché si tratta di calcoli e statistiche nessuno si spaventa, ma cosa succederebbe se anche la creatività non fosse più una "nostra" prerogativa? Ha suscitato molto clamore il recente sciopero dei doppiatori italiani o, guardando oltre oceano, la protesta degli attori di Hollywood contro l'Intelligenza Artificiale.

Proprio riguardo questo tema George Wada, direttore dello Studio WIT (Attack on Titan) è intervenuto, rassicurando il pubblico e cercando di vedere i lati positivi di un mezzo che ha destato non poca preoccupazione nel mondo dello spettacolo. "Allo Studio Wit e Production I.G pensiamo di poter collaborare con l'IA. L'industria è oberata di lavoro, quindi se può fornirci un aiuto e salvarci dall'overworking, forse potrebbe davvero cambiare in meglio il nostro ambiente!" afferma Wada.

