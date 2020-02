Uno stupendo artwork mostra un Griffith come non lo avete mai visto

La serie di Berserk nata dalla mente di Kentaro Miura, è sicuramente una delle opere con i toni più dark, e sicuramente rivolto ad un pubblico più maturo rispetto alla maggior parte degli shonen presenti sul mercato. La storia segue sia le avventure del mercenario Gatsu in cerca di vendetta, e di Griffith principale antagonista della serie.

Il leader della Squadra dei Falchi è stato in grado di mantenere intatte le sue emozioni per la maggior parte della serie, ma ha perso questa fermezza in seguito al suo scontro con Gatsu. A questa figura così misteriosa un fan ha voluto dedicare uno splendido artwork che potete trovare in fondo alla pagina.

Le azioni di Griffith sono state terribili, visto che ha sacrificato le vite dei suoi compagni durante l'Eclissi, e proprio dopo la perdita di tutti i suoi amici, dovuta a tale evento, il protagonista ha impiegato tutte le energie per ottenere la sua vendetta sul leader della Squadra dei Falchi.

L'utente @Cargaku22 ha condiviso su Reddit la bellissima illustrazione, firmata Layla Vladi, di Griffith presente di seguito. Con il titolo "Falco della Luce" questo affascinante personaggio prende quasi vita grazie allo stile realistico con cui l'artista ha voluto renderlo, quasi come fosse il ritratto di colui che vuole conquistare, e unire, il mondo. Ricordiamo che la prima stagione di Berserk è da poco tornata su Sky, e che il regista di Castelvania ha mostrato interesse per l'opera.