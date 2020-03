Lo stupendo omaggio a Dragon Ball di Tite Kubo l'autore di Bleach

La serie di Dragon Ball negli anni ha ricevuto moltissimi omaggi da vari autori che hanno lavorato per la storica rivista Weekly Shonen Jump, tra cui l'autore di Bleach, Tite Kubo. Diamogli uno sguardo insieme.

Lo sketch che trovate in calce alla notizia è stato realizzato tempo fa da Kubo e raccolto, insieme a quello di altri artisti come Eiichiro Oda, Masashi Kishimoto e Yusuke Murata in un volume speciale da noi arrivato con il nome di Dragon Ball Landmark edito da Star Comics. Nel disegno, Tite Kubo omaggia specialmente i cattivi dell'opera di Akira Toriyama. Troviamo infatti Piccolo, Zarbon, Vegeta e Tao Bai Bai. Proprio su quest'ultimo, Kubo si sofferma con un aneddoto di quando era bambino. L'autore racconta che mentre tornava da scuola intraprese una discussione con un amico, spiegandogli come lui ritenesse la Dodonpa (l'attacco speciale della scuola dell'Eremita della Gru) migliore della Kamehameha perchè aveva un'esecuzione più rapida e fosse più potente. Kubo, inoltre, ritiene che la serie di Dragon Ball abbia dei cattivi meravigliosi che gli hanno dato molta ispirazione per le sue opere, preferendoli perfino ai buoni.

Molto presto vedremo l'autore di Bleach all'opera su un nuovo manga, Burn The Witch che godrà anche di un film animato. Inoltre avremo anche il seguito dell'anime di Bleach che racconterà l'ultimo arco narrativo. Vi lasciamo con questo meraviglioso cosplay di Bulma che ha raccolto molti consensi dei fan.