Quanti stupri ci sono stati in ONE PIECE? L'elenco dei personaggi certi e presunti

Considerato l'avvicinamento dell'arco narrativo finale, in ONE PIECE rischiano di morire vari personaggi, alcuni tra i buoni e altri tra i cattivi. Molto spesso però la morte in combattimento non è il destino più gramo, dato che ci sono situazioni nella vita che possono spezzare corpo, mente e animo di chiunque.

Per le donne, naturalmente, è da tenere in conto la possibilità di essere violentate, e questo accade anche in ONE PIECE. Nel corso del manga, Eiichiro Oda ha accennato più volte ad alcune situazioni al limite se non ben oltre, ma non sono mai state enunciate chiaramente. Quanti personaggi sono stati stuprati in ONE PIECE?

È stato confermato il destino di Ginny nel capitolo 1098 di ONE PIECE, ma non è l'unico personaggio ad aver subito uno stupro. Nella serie era stato più volte fatto intendere che Boa Hancock e le sue due sorelle Marigold e Sandersonia hanno subito vessazioni continue da parte dei nobili mondiali e dagli schiavisti. Tuttavia, il modo in cui odiano gli uomini e ricordano con terrore certi momenti di quel periodo di schiavitù, fa pensare che ci sia qualcosa di più. È possibile che le tre sorelle Boa siano state violentate dai Draghi Celesti durante il periodo di prigionia. Tra le donne, è da segnalare anche la particolare situazione tra Doflamingo e la principessa Viola, che avevano un rapporto intenso e che non è detto che qualche volta non sia sfociato in stupri su Viola da parte di Doflamingo.

Si tratta perlopiù di presunzioni, ad eccezione di quella di Ginny. Invece è certo che Big Mom non sia stata molto gentile con i propri mariti. In una SBS infatti Oda ha confermato che l'imperatrice ha usato la forza contro coloro che non osavano avvicinarsi a lei per procreare e dare vita quindi a un nuovo figlio con caratteristiche uniche. In sostanza, Big Mom ha stuprato parecchi dei suoi mariti, portando quindi questo argomento anche nel campo degli uomini.

Non è possibile quindi fare un conto dei personaggi violentati in ONE PIECE, ma in generale ce ne sono molti di più di quanti si possa pensare.