Substack: Grant Morrison, Tom King e altri popolari fumettisti sbarcano sulla piattaforma

Substack, piattaforma che permette la pubblicazione di newsletter a pagamento, dà il benvenuto nel suo servizio ad un sostanzioso gruppo di popolari fumettisti. Parliamo di nomi del calibro di Grant Morrison, Tom King e Brian K. Vaughan, che avranno l'occasione di pubblicare nuove serie sulla piattaforma partecipando direttamente ai guadagni.

La lista di creatori, che include anche Elsa Charretier, Jen Bartel, Khary Randolph, Joanne Starer e Niko Henrichon va a rimpolpare il roster di fumettisti presenti su Substack, di cui fanno già parte Jonathan Hickman (che negli ultimi anni ha rilanciato le testate degli X Men), James Tynion IV e Kelly Thompson.



Si tratta di una piattaforma particolarmente conveniente per i fumettisti: tutte le opere distribuite attraverso Substack restano di proprietà dei creatori, che guadagnano direttamente dagli utenti finali che, se interessati, sottoscrivono un abbonamento. Gli autori hanno quindi totale controllo sulle loro creazioni, dovendo corrispondere solamente una piccola percentuale dei ricavi alla piattaforma.



Mantenendo i diritti di pubblicazione di tutte le loro opere, i creativi che utilizzano Substack hanno quindi la possibilità di pubblicare le loro serie anche in formato cartaceo: è il caso di Jeff Lemire, che pur pubblicando il suo fumetto Black Hammer in digitale su Substack, ha potuto licenziare a Dark Horse Comics la distribuzione della serie in formato fisico.



Substack ha iniziato ad interessarsi più seriamente al mondo del fumetto la scorsa estate, quando per supervisionare lo sviluppo dei progetti fumettistici ha assunto lo sceneggiatore Nick Spencer che ha da pochi mesi concluso la sua run su Spider Man.