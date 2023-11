È la prima volta che succede questa cosa al manga di ONE PIECE: di che si tratta

La casa editrice Weekly Shonen Jump impone scadenze ben precise che i mangaka devono rispettare, così da poter stampare il numero della rivista correttamente e in tempo. Tuttavia, con più di venti mangaka al lavoro e tante cose che possono accadere, qualche volta capita un problema, come è successo questa settimana con ONE PIECE.

Questa volta, il manoscritto di ONE PIECE è stato mandato alla casa editrice nonostante i disegni incompleti. In passato, accadde che la casa editrice dovette aspettare Eiichiro Oda - di solito sempre rispettoso delle scadenze imposte dall'editore - per pubblicare un capitolo, il capitolo 797, quello in cui ci fu l'abbraccio tra Rebecca e suo padre Kyros. Fu un capitolo che però fu completato in tempo a livello di disegni, al contrario di quello recente.

Infatti, è la prima volta che ONE PIECE si presenta ai lettori con i disegni incompleti. Chi ha letto il ONE PIECE 1098 o ha intravisto gli spoiler sa che ci sono dei disegni abbozzati, dei retini non applicati correttamente, ancora diverse illustrazioni con le linee a matita e immagini non ben definite. Nonostante non si tratti di disegni incomprensibili ed estremamente abbozzati, come capitò invece a un capitolo di Hunter x Hunter diversi anni fa, alla fine della saga delle formichimere, è comunque un unicum per il lavoro di Eiichiro Oda. Alcuni insider hanno lanciato un allarme sulla salute di Oda, ma da altre fonti sembra che il mangaka sia stato trattenuto da altri eventi sociali.

In ogni caso, non importa la motivazione né come Eiichiro Oda sia arrivato a questa situazione assolutamente unica ed eccezionale: il mangaka si è infatti scusato con i lettori inserendo una scritta sulle gambe di Brook nel capitolo e sicuramente non si farà trovare impreparato in futuro.