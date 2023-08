Il successo degli anime arriva fino al McDonald's: una vittoria per i fan

Non importa in quale paese del mondo ti trovi, se dovessi pensare a una catena di fast food, McDonald's sarebbe probabilmente il primo. Il riconoscimento del marchio è così alto che chiunque vi sia coinvolto probabilmente diventerebbe famoso e così sta accadendo con l'anime The Devil is a Part-Timer.

Al momento questa serie sta ricevendo la notorietà dei fan esteri dal momento che sarà un vero e proprio protagonista nelle catene del McDonald's negli Stati Uniti.

Questo è un grande record per i fan degli anime perché significa che qualcosa si sta smuovendo anche al di fuori del Giappone. Questa notizia è assolutamente ufficiale è a confermarlo sono i collaboratori di SoraNews24 che sono stati di persona nei locali della nota catena.

Secondo la trama di The Devil is a Part-Timer!, il diavolo sotto le vesti di Sadao Maou accetta un lavoro part-time lavorando nel noto fast food di Tokyo dal nome MgRonald's. Ovviamente è impossibile non notare la citazione al McDonald's in tutta la serie, sin dal nome fino agli abiti dei collaboratori.

I fan amano la storia del diavolo che lavora da MgRonald's, con la serie di light novel pubblicata dal 2011 al 2020, composta da 30 volumi, e una nuova serie manga e anime nati nel 2019 e nel 2022. Avendo raggiunto il successo sia in Giappone che all'estero, è bello vedere che anche McDonald's sta facendo delle iniziative, dandogli un posto nel suo ultimo video promozionale, come mostrato ad inizio articolo.

Anche l'illustratore Oniku, scritto come "029", ha espresso il proprio stupore per la notizia, condividendo un tweet che diceva: " 'Hataraku Maou-sama!' è apparso in uno spot pubblicitario originale di McDonald's. Quando il responsabile mi ha contattato per la collaborazione sono rimasto così sorpreso che ho letto l'e-mail tre volte... Che il mio lavoro appaia accanto a grandi titoli di film stranieri che guardo da quando ero bambino è strabiliante, è come un sogno meraviglioso. Mangia anche tu da McDonald's!!”