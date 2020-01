Il successo della serie Amazon convince Garth Ennis: ufficiale il sequel di The Boys

L'incredibile successo riscosso dall'omonima serie televisiva di Amazon Prime Video ha convinto Garth Ennis, il talentuoso fumettista britannico responsabile per la creazione di The Boys, a unire nuovamente le forze con i disegnatori Russ Braun e Darick Robertson per realizzare un sequel della storica serie a fumetti.

La notizia è stata confermata diverse ore fa dalla casa editrice Dynamite Entertainment, tramite un annuncio pubblicato sul proprio sito web. The Boys: Dear Becky, questo il nome della nuova serie, tornerà a narrare le avventure del quintetto di agenti della CIA a caccia di supereroi, riprendendo il racconto esattamente da dove si era interrotto con The Boys #72, l'ultimo numero pubblicato circa 12 anni fa.

Secondo l'autore Garth Ennis, la serie sarà sia un sequel che un prequel e si focalizzerà in particolar modo sul rapporto tra Billy Butcher e la moglie Becky. Lo stesso scrittore ha parlato del ritorno della sua opera magna dichiarando quanto segue: "Non avrei mai pensato di tornare a lavorare su The Boys, ma da qualche anno i personaggi mi sono tornati in mente e mi è venuta qualche idea interessante. Vorrei esplorare maggiormente il personaggio di Becky Butcher. La sua sparizione fu la ragione per cui Billy iniziò a fare tutte quelle cose terribili, ma nella serie ufficiale comparì in soli due capitoli. Vorrei esplorare di più il suo personaggio".

Anche il CEO di Dynamite Nick Barrucci ha parlato del ritorno della serie, dichiarando: "In passato fummo molto felici del lavoro compiuto con The Boys, a mio avviso la migliore opera di Garth e Darick. Quando Garth è tornato con una nuova storia siamo rimasti tanto sorpresi quanto felici. Dopo che ha iniziato a spiegarci di cosa si sarebbe trattato poi.. ci ha lasciato a bocca aperta. Non vediamo l'ora di riprendere la distribuzione!".

The Boys: Dear Becky sarà scritta da Garth Ennis e disegnata da Russ Braun, mentre Darick Robertson si occuperà delle copertine. In calce potete dare un'occhiata alle Cover delle prime due uscite. Il primo capitolo sarà pubblicato nel mese di aprile.

E voi cosa ne pensate? Siete contenti? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla nostra recensione di The Boys.