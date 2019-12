Successo strepitoso per My Hero Academia. Vendute 25 milioni di copie nel mondo

My Hero Academia sta raccogliendo sempre più fan in giro per il mondo. Grazie all'anime che adesso è alla sua quarta stagione, al manga che si fa sempre più interessante arco narrativo dopo arco narrativo e al nuovo film My Hero Academia: Heroes Rising in uscita nei cinema giapponesi, sta diventando un vero e proprio fenomeno in tutto il mondo.

La quarta stagione di My Hero Academia, attualmente sta tenendo i telespettatori incollati allo schermo. Entrata nel vivo dell'arco narrativo e con i nostri eroi che hanno fatto irruzione nella base di Overhaul, le cose da qui in poi, e chi ha letto il manga lo sa, si prospettano molto ma molto interessanti e scoppiettanti. Dall'altro lato c'è il manga, nel quale sta per avere vita una battaglia ancora più grande e più avvincente, qualcosa che, siamo sicuri, terrà con fiato sospeso tutti gli appassionati di ogni parte del mondo. Infatti con l'Esercito della Meta Liberazione di Re-Destro e l'Unione dei Supercattivi di Shigaraki che si sono unite, formando il Fronte di Liberazione del Paranormale, le cose si fanno interessanti.

Tutte questo insieme di fattori, più il film che tutti attendono, ha fatto si che le vendite di My Hero Academia toccassero numeri incredibili. Stando proprio agli ultimi dati, sembrerebbe che l'opera di Horikoshi abbia venduto oltre venticinque milioni di copie in tutto il mondo, dimostrando, appunto, che tutti vogliono mettere le mani sulla versione cartacea e scoprire passo dopo passo le avventure portate avanti da Midoriya e i suoi compagni della Classe 1-A.

A dare la notizia è stata la pagina Twitter ufficiale di My Hero Academia che ha pubblicato un post poi condiviso nuovamente da Hero News Network. Tweet che potete vedere e leggere in calce a quest'articolo.

E voi cosa ne pensate del grande successo che la serie sta avendo? È meritato oppure no? Fatecelo sapere nei commenti.

