Sudio Ghibli: una piccola sorpresa per i fan si nasconde nell'edizione Blu-ray di Totoro

Studio Ghibli si sa, non è un azienda che lesina sulla qualità dei propri prodotti e questo suo principio si applica a tutto il merchandising in commercio. Lo studio giapponese è ossessionato dall'idea di far provare ai fan un'esperienza a 360 gradi, e un fan ha voluto condividere una speciale feature presente all'interno di un Blu-ray.

Questa particolarità è stata notata dall'utente @TokyoSage che su twitter ha mostrato l'interno della custodia del film Il mio vicino Totoro. La notizia che è divenuta ben presto virale raccogliendo quasi duecentomila like e più di cinquantamila commenti, mostra come all'interno della confezione il disco sia stato fabbricato con una superficie riflettente per un motivo ben specifico.

È possibile osservare dall'immagine in calce alla notizia come nel lato superiore le due ragazze protagoniste del film si specchino nel disco sottostante e questa particolarità è stata apprezzata moltissimo dai fan. Lo Studio Ghibli non è nuovo a queste chicche ma questa feature è particolarmente azzeccata per i temi trattati ne Il mio vicino Totoro. Per un film sulle meraviglie della natura è naturale che i suoi protagonisti rimangano incantati da una pozza d'acqua in una foresta, e così come nell'opera di Miyazaki si sporgono ad osservare quale bellezza ci sia dinanzi.

Vi ricordiamo che recentemente Studio Ghibli ha reso disponibili 12 sfondi per le videochiamate a tutti i fan. Se voleste recuperarvi le opere delle studio in questi giorni di quarantena, eccezion fatta per Una tomba per le lucciole è possibile vedere su Netflix tutti i film dello Studio Ghibli.