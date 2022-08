Sugar Apple Fairy Tail, trailer e dettagli sull'adattamento della light novel di Mikawa

Il Crunchyroll Expo 2022 è stato teatro di grandi annunci e novità, tra le quali Sugar Apple Fairy Tail, l’adattamento anime ispirato alle light novel di Miri Mikawa. Ecco trailer, locandina e dettagli per la serie in arrivo nel 2023 su Crunchyroll.

Su Crunchyroll arriverà un’ondata di film anime, ma non solo. Saranno tantissime le serie che debutteranno nel corso dei prossimi mesi, come ad esempio Sugar Apple Fairy Tail, che verrà pubblicato il prossimo anno in simulcast con la trasmissione giapponese.

L’annuncio al Crunchyroll Expo 2022 è stato accompagnato da un primo filmato promozionale e da una locandina che ci permettono di fare la conoscenza con i protagonisti dell’opera. Sugar Apple Fairy Tail è ambientato in un universo fantasy in cui le fate sono oggetto di mercanzia e in brutti rapporti con gli esseri umani. In un viaggio irto di pericoli, tra la fata Challe e Anne Halford nasce però una splendida amicizia che va oltre i confini imposti dall’odio della società.

Lo staff della serie anime, in produzione presso J.C. Staff, include Youhei Suzuki come regista, Seishi Minakami come compositore della serie e Haruko Iizuka come character designer. Le light novel di Mikawa sono state pubblicate dal 2010 al 2015 e hanno ispirato anche un adattamento manga.