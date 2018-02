Sui Ishida ha scelto personalmente la band che eseguirà l'opening di Tokyo Ghoul:re

Dopo aver svelato il nome e la band nipponica che canterà il nuovo tema di chiusura dell’anime di Sui Ishida , creatore del manga originale, ha annunciato di aver scelto personalmente i tre artisti che ne eseguiranno il tema di apertura.

Intitolata “asphyxia”, l’opening sarà cantata dai “Cö shu Nie”, una pop rock band nipponica in attività dal 2012 e che finora ha pubblicato tre diversi mini-album e due singoli. L’annuncio, avvenuto attraverso un post su Twitter, è stato poi accompagnato da una misteriosa illustrazione che ritrae una figura femminile, ma al momento non è chiaro di cosa si tratti. Ipotizzando che poss trattarsi della copertina del singolo, ve la proponiamo comunque in calce all’articolo, assieme all'annuncio in lingua originale.

Prodotto dal rinomato Studio Pierrot, Tokyo Ghoul:re sarà diretto e sceneggiato rispettivamente da Odahiro Watanabe e Chuji Mikasano, mentre il character design sarà curato da Atsuko Nakajima. Il cast vocale è composto da Hanae Natsuki nei panni del protagonista Sasaki Haise, mentre Kaito Ishikawa sarà Kuki Urie, Yuma Uchida sarà Ginshi Shirazu, Natsumi Fujiwara sarà Tooru Mutsuki, e Ayane Sakura sarà Saiko Yonebayashi.

Serializzati sulle pagine della rivista nipponica Weekly Young Jump, sia il manga originale di Tokyo Ghoul che il suo sequel, Tokyo Ghoul:re, sono editi anche in Italia da J-POP. Entrambe le prime due serie d'animazione tratte dall’opera del sensei Sui Ishida, inoltre, sono già disponibili anche in lingua nostrana grazie all’editore emiliano Dynit, che ne ha curato il doppiaggio e le edizioni home video.