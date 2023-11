Suicide Squad, che fine ha fatto l'anime isekai? Presto in arrivo novità

Nel mese di luglio 2023 DC Comics ha annunciato, a sorpresa, la produzione di un anime isekai in collaborazione con WIT Studio incentrato sulle disavventure della Suicide Squad. Da quel momento, però, non sono state fornite ulteriori informazioni, ma sembra che presto arriveranno importanti aggiornamenti.

La conferma è arrivata direttamente da Warner Bros. Japan e lo stesso staff di WIT Studio, che, oltre a rivelare alcune delle figure chiave coinvolte nel progetto, hanno organizzato un evento live stream per il 1 dicembre 2023. Vista la descrizione fornita dalle due aziende, vale a dire "reveal stream", possiamo aspettarci un nuovo trailer dell’anime, magari in cui si vedano altri personaggi centrali in azione, anziché solo Joker e Harley Quinn come è stato invece per il primo trailer ufficiale.

Come potete anche vedere nel post riportato in fondo alla pagina, la regia è stata affidata a Eri Osada, mentre la sceneggiatura a Tappei Nagatsuki, che ha alle spalle lavori su altri anime esponenti del genere isekai, ed Eiji Umehara. Ad occuparsi del character design è stato invece Akira Amano, che molti di voi conosceranno come autore dell’apprezzato shonen Tutor Hitman Reborn, di cui è stato da poco annunciato il doppiaggio italiano su Anime Generation, il canale tematico disponibile su Amazon Prime Video.

Manca quindi davvero poco a ulteriori dettagli su una delle produzioni più curiose annunciate negli ultimi mesi. In attesa di scoprire di più, vi lasciamo allo scetticismo emerso dopo il primo trailer dell’anime di Suicide Squad, e alla spiegazione del successo mondiale degli isekai da parte dello studio WIT.