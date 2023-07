Suicide Squad: l'anime isekai di Wit Studio rischia di essere un flop?

Negli ultimi anni DC Comics ha investito molto su storie, film, videogiochi e altri media riguardanti l’organizzazione criminale conosciuta come Suicide Squad, e ora ha deciso di espandere i propri orizzonti avviando un’importante collaborazione con Wit Studio per la produzione di una serie anime isekai. Ma è davvero la scelta giusta?

Dalla pubblicazione del primo trailer si evince la centralità di due personaggi, molto rilevanti anche all’interno dei fumetti DC Comics, vale a dire Joker e Harley Quinn. La coppia sarà affiancata da altri celebri criminali di Gotham, come Deadshot, ma dal video appare chiaro come i due protagonisti appaiano estremamente lontani dal contesto fantasy, con tanto di draghi, cavalieri, e guerrieri cinghiali, in cui si ritroveranno.

È proprio questo stravagante connubio, l’incontro tra due dei personaggi più rivisitati e riscritti nella storia dei fumetti DC Comics, con tantissimo materiale alle spalle proveniente da diversi media, in quello che nel corso degli ultimi anni è diventato il genere più abusato e riproposto nel settore dell’animazione giapponese. Per quanto alcuni isekai spicchino per originalità, all’interno del genere, e non per l’opera in sé, la maggior parte delle produzioni risultano dubbi, se non pessimi, tentativi di seguire una moda che continua a permeare il mercato.

Secondo alcuni appassionati, ci sarebbero molti più personaggi DC decisamente più adeguati ad essere protagonisti di una storia isekai, ambientata in un’ambientazione fantasy medievale. E voi cosa ne pensate del progetto? Vi ha colpito il trailer? Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti. In conclusione, vi lasciamo ad una recente polemica riguardante gli isekai, e vi lasciamo a cinque manga e anime di Batman.