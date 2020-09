Suicide Squad, clamoroso: nel Volume 9 perde la vita un importante membro del team!

Nel novembre del 2019 DC Comics annunciò un reboot di Suicide Squad, con un nuovo design dei personaggi e una storia completamente inedita. Realizzato da Tom Taylor e Bruno Redondo, il nuovo fumetto non manca certo d'ambizione, e l'ultimo numero pubblicato nella giornata odierna ha letteralmente lasciato a bocca aperta i fan.

Il protagonista del nuovo numero è stato Floyd Lawton, aka Deadshot, che insieme agli altri membri della Task Force X ha partecipato ad una nuova missione per fermare una volta per tutte l'uomo che gli ha rovinato la vita: Ted Kord.

L'Attacco alla Kord Tower viene tuttavia fermato da Superman, che in pochi istanti sconfigge tutti i membri della Suicide Squad, costringendoli alla ritirata. Deadshot rimane indietro e si confronta con Superman, dicendosi preoccupato del mondo in cui dovrà vivere sua figlia quando lui non ci sarà più.

Durante la conversazione un proiettile trapassa il petto di Floyd, che si accorge che il supereroe è il realtà Maschera Nera. Dopo essersi liberato del suo travestimento, l'antagonista rivolge un ultimo saluto al collega: "Avevi ragione Floyd. Tutto ciò che hai fatto, ti si sta finalmente ritorcendo contro", e successivamente lo uccide con un colpo alla testa, rompendo una vetrata e facendolo precipitare dal grattacielo. Non ci sono più dubbi: Deadshot è stato ufficialmente eliminato.

Tom Taylor aveva detto che il suo fumetto sarebbe stato cruento, e che tutti i membri del team si sarebbero trovati costantemente in vere situazioni di pericolo. Nei prossimi mesi scopriremo chi sostituirà l'infallibile cecchino.

E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste amanti dei villain poi, vi ricordiamo che Punchline riceverà un one-shot il prossimo 10 novembre, con disegni curati dall'italiana Mirka Andolfo.