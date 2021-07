Suicide Squad: DC Comics da il benvenuto ad un importante personaggio di Arrow

L'avvento di Infinite Frontier ha portato molte novità in casa DC Comics, tra cui l'introduzione e il debutto di alcuni personaggi apparsi nelle serie che formano il vasto Arrowverse, inserendoli in contesti del tutto diversi e rendendoli partecipi di una storia capace di cambiare per sempre il multiverso.

L'ultimo esempio importante si trova nel quinto volume della serie Suicide Squad, scritto da Robbie Thompson e disegnato da Dexter Soy, dove ha fatto il suo debutto Black Siren, personaggio che molti di voi avranno conosciuto nella serie Arrow. Gran parte del volume in questione è incentrata sulla missione di Bloodsport su Terra-3, affidatagli da Amanda Walker per scoprire ulteriori informazioni sul multiverso e reclutare possibili compagni dalle altre Terre.

Qui Bloodsport incontra Crime Syndicate, e scopre che tutti gli eroi che ha affrontato in passato hanno una specie di controparte nel gruppo, tranne Black Siren. Etichettata come un'imitazione di Black Canary, vediamo la criminale mentre rapina una banca. Entrato in contatto con Amanda, Bloodsport viene incaricato di arrestare Black Siren.

Bloodsport fa la sua mossa, lanciando un attacco Starro, ma Black Siren reagisce immediatamente con il Canary Cry. Nelle pagine finali del volume l'intensa battaglia viene interrotta dall'arrivo di Ultraman, attirato dalla confusione generata dai due. La storia di Black Siren è piuttosto articolata, tra la morte di Laurel Lance di Terra 1 in Arrow, la rispettiva villain su Terra 2, che ha collaborato con Zoom nella seconda stagione di The Flash, e tutte le volte in cui si è ritrovata a vestire i panni di Black Canary.

Tuttavia la sua introduzione nel canone della DC Comics, considerato tale almeno per ora, è molto importante, e potrebbe aprire le strade ad una continuity molto più articolata e che faccia avvicinare gli universi televisivi a quelli cartacei.

Ricordiamo che in Batman 89 è stato rivelato il Due Facce di Billy Dee Williams, e vi lasciamo ai titoli DC che saranno disponibili al Free Comic Book Day.