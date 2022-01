Suicide Squad, la più grossa rivalità del film arriva anche nei fumetti

DC Comics ha proposto nel 2021 uno dei cinecomics più apprezzati degli ultimi anni. Nonostante gli incassi deludenti di The Suicide Squad, i fan si sono rivelati più che entusiasti della pellicola e dei suoi personaggi, e non sorprende quindi la decisione di DC Comics di riproporre uno degli snodi di trama del film anche nei fumetti.

In The Suicide Squad viene dato parecchio risalto alla rivalità tra il Bloodsport di Idris Elba e il Peacemaker di John Cena, che presto sarà protagonista di un serial tutto suo. Nel film diretto da James Gunn viene evidenziato come i due personaggi condividano lo stesso set di abilità, eccellendo nel campo dell'assassinio in egual misura.



Il finale della pellicola vedeva proprio uno scontro tra Peacemaker e Bloodsport, in quanto il primo era stato incaricato da Amanda Waller di evitare che venisse rivelato al mondo il coinvolgimento del governo americano negli esperimenti su Starro.



Visto l'apprezzamento dei fan, DC Comics ha pensato bene di riproporre la rivalità tra Peacemaker e Bloodshot anche nei fumetti: in Suicide Squad #11, scritto da Robbie Thompson e illustrato da Eduardo Pansica e Julio Ferreira, assisteremo proprio allo scontro tra i due personaggi. La preview pubblicata da DC Comics ci permette di scoprire che, rispetto al film, lo scontro sarà a parti invertite: infatti è Bloodsport ad essere al soldo di Amanda Waller questa volta.



Suicide Squad #11 verrà pubblicato il 4 Gennaio 2022. La cover del numero offre un'ulteriore anticipazione: la Task Force X dovrà vedersela con i Retaliators, gli Avengers di DC Comics che hanno combattuto la Justice League in una storia pubblicata recentemente.