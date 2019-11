La Suicide Squad è irriconoscibile nel nuovo look ideato da DC Comics

Dopo avervi mostrato un'anteprima del fumetto DC Comics dedicato a Wonder Woman, siamo sicuri che sarete entusiasti di vedere la versione inedita dei personaggi che fanno parte della Suicide Squad, protagonisti di una nuova collana di fumetti.

Gli autori saranno due nomi importanti del mondo dei comics americani: stiamo parlando di Tom Taylor, che si occuperà di scrivere i testi e di Bruno Redondo, famoso per il suo lavoro nei disegni di "Injustice: Gods Among Us". Entrambi quindi si cimenteranno con questa inedita versione della Task Force X. Ecco il comunicato ufficiale con cui l'azienda statunitense ha voluto presentare l'opera: "La Task Force X, conosciuta ai più come Suicide Squad, unisce alcuni dei villain più particolari dell'universo DC per la sua missione più pericolosa! La nuova versione della Task Force X scritta da Tom Taylor e disegnata da Bruno Redondo ha molti nuovi membri, e ognuno di loro rischierà la vita oppure sarà allontanato dal misterioso leader che ha sostituito Amanda Waller. Il loro obiettivo sarà quello di eliminare un gruppo di terroristi conosciuti come Revolutionaries. Ma tutto diventa più confuso quando alcuni membri sopravvissuti dei Revolutionaries si uniscono alla Task Force X. Di chi potranno fidarsi Harleuy Quinn e Deadshot adesso?".

Il primo numero sarà disponibile a partire dal prossimo 18 dicembre, in calce alla notizia potrete ammirare i design dei protagonisti dei fumetti. Anche l'eroe dei DC Comics Tim Drake ha cambiato costume, segno di grandi cambiamenti in seno all'azienda statunitense.