Suicide Squad diventa un isekai: la collaborazione a sorpresa tra DC e Wit Studio

Introdotta per la prima volta in The Brave and the Bold #25 del 1959, la Suicide Squad è cambiata molto nel corso degli anni, ricevendo particolare successo grazie alle recenti pellicole di David Ayer e James Gunn. Ora la squadra suicida è pronta a debuttare anche nell’universo degli isekai, grazie ad un progetto anime annunciato a sorpresa.

La casa editrice DC Comics, uno dei due pilastri del fumetto americano al fianco della Marvel Comics, e Warner Bros. Japan hanno infatti confermato l’avvio della collaborazione con uno studio d’animazione giapponese molto conosciuto, e con un incredibile curriculum alle spalle. Si tratta infatti di Wit Studio, che ha prodotto le prime tre stagioni dell’anime di successo Attack on Titan e la prima stagione di Vinland Saga, prima che queste serie passassero allo studio MAPPA.

Attualmente sono pochi i dettagli rivelati riguardo la produzione, e tra le persone chiave coinvolte nel progetto si trovano Akira Amano come character designer, autore del manga shonen Tutor Hitman Reborn! pubblicato dal 2004 al 2012 su Weekly Shonen Jump, ed Eiji Umehara e Tappei Nagatsuki come sceneggiatori della serie. Inoltre, è stato confermato che l’anime apparterrà al genere isekai, cresciuto esponenzialmente nel corso degli ultimi anni grazie ad opere come Sword Art Online e Re: Zero Starting Life in Another World.

Sarà interessante vedere come un gruppo così variegato di super villain si ritroverà in un'altra dimensione, e come verranno ricreati alcuni dei personaggi più emblematici della DC attraverso lo stile di Wit Studio.