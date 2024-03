Suicide Squad Isekai si mostra in un trailer: lo squadrone di villain DC Comics in azione

La notizia della creazione di un anime dedicato alla squadra di supercriminali più famosa della DC già di per sé sorprende, ma il fatto che sia sotto la guida di uno dei principali studi di animazione del settore aggiunge ulteriore curiosità attorno al progetto. Suicide Squad Isekai sta per arrivare: il debutto è sempre più vicino.

L'ultimo trailer di Suicide Squad Isekai, disponibile all'interno di questa notizia, rivela alcune novità sorprendenti per quanto riguarda la nuova serie anime, la data di uscita e la possibile durata. Il filmato, dalla durata di un minuto e 45 secondi, mostra i due amanti Harley Quinn e Joker nelle loro missioni criminali, fra esplosioni, rapine e corse clandestine. Tuttavia, uno scherzo del destino porta l'anti-eroina e tutta la Suicide Squad in un mondo parallelo, tipico degli universi isekai, fra dungeon e mostri pericolosi.

La fonte primaria di informazioni, MangaMogura, ha annunciato che l'anime Suicide Squad Isekai sarà presentato al pubblico nell'estate del 2024, con una probabile estensione fino all'autunno, suggerendo che sarà composta da circa 12 episodi e che potrebbe iniziare fra i mesi di luglio e agosto.

Per quanto riguarda la trama, si sa che la rinomata Suicide Squad si ritroverà in un mondo fantastico, chiamata a fronteggiare una guerra epica. Deadshot, Peacemaker, Clayface, King Shark e, ovviamente, la folle Harley Quinn saranno i villain presenti nella serie, pronti a vestire per la prima volta i panni di eroi. Nell'attesa, perché non dare un'occhiata a questo cosplay di Harley Quinn da Suicide Squad Isekai?

