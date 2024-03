Suicide Squad Isekai è pronto a debuttare nel cosplay di Harley Quinn

Tutti conosciamo la fantasmagorica Suicide Squad, composta da Harley Quinn, Deadshot, Peacemaker, Clayface e King Shark, ma come si comporterebbero questi supercriminali se entrassero in un mondo isekai? Suicide Squad si propone di porre quest'interrogativo al pubblico in una chiave nuova, tutta da scoprire.

La folle Harley Quinn sarà nuovamente al centro di una storia, questa volta completamente inedita, per cui la curiosità è alle stelle. Harley Quinn è l'alter ego di Dr. Harleen Quinzel, una psichiatra del famigerato manicomio per criminali Arkham Asylum. La sua storia oscilla tra la fedeltà che nutre verso il Joker, il suo amore malato, e il desiderio di trovare sé stessa al di là delle sue ossessioni. Le ultime novità di Suicide Squad Isekai hanno anticipato quale ruolo avrà il personaggio nell'anime, in uscita prossimamente: diamole un'occhiata nella rivisitazione della cosplayer hippo_chii131.



In questo cosplay di Harley Quinn da Suicide Squad Isekai, la supercriminale presenta il nuovo look dell'anime, ma un'acconciatura differente. I lunghi codini dell'antieroina sono decisamente più corti, ma mantengono le sfumature rosa e celesti. Harley Quinn è imprevedibile, ma anche incredibilmente adattabile: la sua arma principale è la mente brillante, abbinata a una capacità innata di manipolazione e a una destrezza fisica sorprendente.

Harley Quinn è pronta a diventare una guerriera e ad esplorare tutti i dungeon del nuovo mondo in cui è immersa, da cui non potrà né scappare né tanto meno perdere. Quest'universo isekai, tuttavia, sarà ricco di mostri spaventosi di ogni genere, pronti ad uccidere chiunque gli si trovi davanti. Ma chi ci sarà con lei in quest'avventura? L'ultimo trailer di Suicide Squad anticipa che la criminale sarà accompagnata dagli altri membri della squadra, promettendo un'azione senza pari ma anche grosse risate.