Suicide Squad Isekai: lo Studio Wit spiega il successo mondiale degli anime

Lo Studio Wit vanta numerosissime serie di successo, fra cui la pluripremiata Attack on Titan e le più recenti Vinland Saga e Spy x Family. Prossimamente uscirà con una nuova opera intitolata Suicide Squad ISEKAI, il nuovo anime ispirato ai personaggi della DC Comics.

Recentemente, Megan Peters di ComicBook ha avuto l'opportunità di parlare con il presidente di Wit, George Wada, dei fattori che hanno reso gli anime una potenza nel mondo dell'intrattenimento negli ultimi anni.

Sin dal primo momento lo studio Wit, fondato nel 2012, quasi undici anni fa, ha dovuto far fronte a delle enormi difficoltà con i propri progetti iniziali. Il primo in assoluto è l'Attacco dei Giganti, ma fortunatamente gli animatori e i dirigenti, con un grande passato alle spalle nell'industria degli anime, sono riusciti a creare un'opera di successo. La stessa difficoltà è stata riscontrata con lo stile di disegno di Spy x Family che ha messo a dura prova Wada.

Lo studio è stato fondati dai collaboratori di Production I.G e ha dato vita a numerosi successi, tra cui Spy x Family, The Great Pretender, la prima stagione di Vinland Saga e Kabaneri of The Iron Fortress, solo per citarne alcuni.

Prossimamente si tufferanno anche nell'Universo della DC Comics con una nuova produzione originale anime che vedrà protagonisti Harley Quinn e Joker.

Nell'analizzare l'industria degli anime, il presidente dello Studio Wit ha parlato dell'enorme successo che sono riusciti ad acquisire gli anime negli ultimi decenni attraverso l'Internet. "Spesso ho l'impressione che le cose che la gente trova interessanti siano immutabili", ha dichiarato Wada, "Nell'animazione, ultimamente sembra che tutti provino la stessa cosa. Sta accadendo in tempo reale, quindi la comunità è reale".

Uno dei più grandi generi di anime che va oggi in voga è l'"isekai", l'altro mondo, serie come Jobless Reincarnation e Sword Art Online per citarne alcuni hanno esplorato questo tema di enorme successo. Combinando la Suicide Squad della DC con l'isekai, lo studio Wit sta cercando di esplorare un nuovo territorio e sarà interessante vedere se questo anime riuscirà ad avvicinare più spettatori a questo genere.