Summer of Symbiotes: nuovo artwork per la serie evento dedicata ai 35 anni di Venom

Il 2023 rappresenta un anno molto significativo per uno dei villain più apprezzati dell’universo ragnesco. Venom è nato infatti 35 anni fa, nell’ormai celebre The Amazing Spider-Man 300, pubblicato proprio nel mese di marzo del 1988. Per celebrare il simbionte più famoso, Marvel Comics ha annunciato la serie Summer of Symbiotes.

Dopo gli sviluppi narrati in King in Black, che hanno riportato al centro della narrazione Eddie Brock e Venom stesso, e alle serie dedicate a Carnage e Red Goblin, tutti i simbionti più rilevanti nell’universo di Spider-Man si riuniranno al fianco di altri personaggi esclusivi del Venomverse, o apparsi in serie quali Carnage Reigns, Cult of Carnage: Misery ed Edge of Venomverse. Il coinvolgimento di così tante serie è stato celebrato in una fantastica illustrazione, che potete vedere in fondo alla pagina realizzata da Philip Tan e Brad Anderson.

Forse alcuni di voi avranno notato qualche somiglianza con le pinup disegnate da Jim Lee, Scott Williams, e Joe Rosas per X-Men #1 uscito nel 1991. A iniziare da maggio 2023 avrà inizio la follia dei simbionti come specificato nella parte inferiore dell’artwork, che andrà a tessere una vera ragnatela di causa ed effetto tra le varie serie sopracitate, di cui però il fulcro rimarrà la testata di Venom attualmente in mano allo sceneggiatore Al Ewing e al disegnatore Cafu.

Fateci sapere se seguirete Summer of Symbiotes lasciando un commento qui sotto. Intanto, vi lasciamo al nostro speciale dedicato a King in Black e al maxi-evento di Knull, e ad un’analisi della potenza di Venom rispetto agli eroi Marvel.