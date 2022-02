Summer Time Rendering, l'anime si mostra in un nuovo poster confermando la data di lancio

Una nuova immagine promozionale per l'adattamento anime del manga di Yasuki Tanaka, Summer Time Rendering, è stata pubblicata sul sito ufficiale del progetto. Il comunicato stampa ha rivelato che il debutto è previsto per il 14 aprile in Giappone.

Sono stati annunciati anche quattro nuovi membri del cast: Youko Hikasa come Hizuru Minakata, che torna sull'isola dopo 14 anni per un qualche motivo, Jin Urayama come Ginjirou Nezu, che si comporta come se sapesse qualcosa sulle "ombre", Kensho Ono come Sou Hishigata, l'amico intimo di Shinpei che era presente all'incidente di Usho, Maki Kawase come Tokiko Hishigata, la sorella minore di Sou che è vicina a Mio.

La prima puntata della serie è prevista per il 14 aprile su TOKYO MX e BS11, oltre che su Kansai TV. Disney+ distribuirà Summer Time Rendering a livello globale. Inoltre, la serie è confermata per avere un totale di venticinque episodi che adatteranno la totalità del manga originale.

Tanaka ha iniziato a pubblicare il manga Summer Time Rendering attraverso il servizio digitale Shonen Jump Plus nell'ottobre 2017 e lo ha completato nel febbraio 2021, mentre Shueisha ha pubblicato il tredicesimo e ultimo volume della raccolta nell'aprile 2021 in Giappone, annunciando che Summer Time Rendering sarebbe stato trasposto ad anime.

Nel cast erano già stati annunciati Natsuki Hanae nel ruolo di Shinpei Ajiro, il protagonista che è tornato in patria dopo due anni, Anna Nagase come Ushio Kofune, l'amica d'infanzia di Shinpei morta in un misterioso incidente, Saho Shirasu come Mio Kofune, la sorella minore di Ushio.

Nello staff di produzione troviamo Ayumu Watanabe (Children of the Sea, If Her Flag Breaks, Komi Can't Communicate, Uchuu Kyoudai - Fratelli nello Spazio) che dirige l'anime presso OLM Studios. Hiroshi Seko (Banana Fish, Darling in the FranXXXX, The Idaten Deities Know Only Peace, Jujutsu Kaisen) è incaricato di scrivere e supervisionare le sceneggiature. Miki Matsumoto (Major 2nd (TV) 2nd Season, Angels of Death) è responsabile del character design. Keiichi Okabe, Ryuichi Takada e Keigo Hoashi sono responsabili della composizione della colonna sonora ai MONACA Studios.

Di seguito vi lasciamo la sinossi e il trailer di Summer Time Rendering: "Dopo la morte dei suoi genitori, Shinpei Ajiro ha vissuto con le sorelle Kofune: Mio e Ushio. Da allora si è trasferito a vivere da solo a Tokyo. Ma dopo che Ushio è annegata mentre cercava di salvare la giovane Shiori Kobayakawa, torna a casa per piangere la sua dipartita. Tuttavia, i lividi intorno al collo di Ushio mettono in dubbio la causa della sua morte. Facendo un passo indietro, Shinpei si convince che ci deve essere un'altra spiegazione. Entità pericolose si annidano tra gli isolani, e una visione della defunta Ushio gli chiede di "salvare Mio" come sua ultima richiesta.

"E' certo che c'è qualcosa in ballo e che la morte di Ushio è solo un pezzo del puzzle. Con l'aiuto di Mio e di altri, Shinpei lotta per forgiare un futuro in cui lui, i suoi amici e la sua famiglia possano rimanere vivi. Ma più indaga, più quel futuro sembra impossibile. L'oscurità si infiltra nella sua isola natale. Quanta sofferenza ancora dovrà sopportare prima di trovare la strada giusta per mettere in salvo ogni cosa?"