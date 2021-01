Summer Time Rendering: il manga di Tanaka si è concluso, confermato un adattamento anime

Summer Time Rendering, l'apprezzatissimo thriller fantascientifico di Yasuki Tanaka pubblicato in Italia da Star Comics, si è concluso oggi, 31 gennaio 2021, con la pubblicazione del capitolo 139. In concomitanza con l'arrivo del gran finale, Shueisha ha confermato la produzione di due adattamenti, una serie anime e un live-action.

Star Comics descrive così la trama del manga: "Shinpei, cresciuto sull'isola di Hitogashima, vive a Tokyo da quando ha finito le scuole medie. Un giorno però riceve una triste notizia: Ushio, sua grande amica d’infanzia, è scomparsa improvvisamente per un incidente in mare. Tornato sull'isola per assistere al funerale, il giovane, a contatto con la piccola e chiusa comunità da cui si era allontanato, sarà costretto a fare i conti con le ombre che si stagliano sulla gente dell'isola. Ma circostanze misteriose cominceranno a emergere riguardo alla morte di Ushio, e - col verificarsi di inspiegabili eventi - Shinpei si troverà precipitato in una spirale oscura e drammatica".

Il manga è stato pubblicato in Giappone dal 23 ottobre 2017 ad oggi, e conta 12 Volumi pubblicati più uno in arrivo nei prossimi mesi. Star Comics distribuisce la serie in Italia dal 2019, ed ha già pubblicato i primi nove Volumi. Per quanto riguarda l'accoglienza generale, la serie ha riscosso un discreto successo in oriente, dove è stata persino consigliata da Koehi Horikohi, autore di My Hero Academia.

In attesa di nuove informazioni su anime e live-action, vi ricordiamo che la serie è anche disponibile su Manga Plus.