Summer Time Rendering: trailer per l'anime thriller in arrivo su Disney+

Negli ultimi anni, l'attenzione di Shueisha si è leggermente spostata da Weekly Shonen Jump, quella che per anni è stata la rivista ammiraglia con tanti titoli di spessore, a Shonen Jump+, alternativa digitale che ha raccolto molti autori talentuosi. Molti manga si sono fatti un nome qui, e uno di questi è Summer Time Rendering.

Il manga pubblicato originariamente solo in digitale si è concluso in patria, mentre in Italia Summer Time Rendering è disponibile con Star Comics. La fine della storia scritta e disegnata da Yasuki Tanaka all'inizio del 2021 portò con sé anche un importante annuncio: l'arrivo dell'adattamento anime di Summer Time Rendering.

Adesso è il momento di osservare il primo trailer di Summer Time Rendering che sarà uno degli anime in arrivo su Disney+, piattaforma che ha quindi deciso di puntare sui prodotti del paese del Sol Levante. Il video disponibile in alto ci dà un assaggio di un'atmosfera apparentemente da slice of life, con Shunpei che decide di tornare sull'isola natia di Hitogashima. Tuttavia i motivi del suo ritorno riguardano la scomparsa di una sua vecchia amica d'infanzia, Ushio, data ormai per morta con tanto di funerale. Il ritorno di Shunpei segnerà l'inizio di una serie di enigmatici e drammatici avvenimenti.

Quindi Summer Time Rendering si prospetta come un anime thriller che arriverà sulla piattaforma nel 2022.