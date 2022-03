Summer Time Rendering: nuovo trailer per l'attesissimo anime thriller

Summer Time Rendering è una serie che sicuramente farà parlare di sé al momento del suo debutto vista l'affascinante trama che unisce maturità ad una misteriosa componente thriller. In attesa del primo episodio dell'anime, previsto tra poco più di due settimane, ecco il nuovo trailer ufficiale.

L'adattamento anime del manga di Tanaka, opera tra l'altro già conclusa in 13 volumi e disponibili pure in Italia grazie a Star Comics, ha fatto molto discutere sul web grazie alla grande mole di teorie e ipotesi su quanto accaduto ai protagonisti. Il 14 aprile, inoltre, la serie televisiva compirà il suo debutto con l'episodio 1 di una produzione che dovrebbe adattare l'intero manga omonimo.

Nelle scorse ore, inoltre, Shueisha ha rilasciato un nuovo trailer dalla durata di circa 2 minuti per aiutare gli spettatori che non conoscono il manga ad interessarsi al progetto, lo stesso che potete recuperare in calce alla notizia. Per chi non conoscesse Summer Time Rendering, la trama dell'opera qui segue: "Shinpei, cresciuto sull'isola di Hitogashima, vive a Tokyo da quando ha finito le medie. Un giorno, tuttavia, riceve una triste notizia: Ushio, una sua amica d’infanzia, è deceduta improvvisamente per un incidente in mare. Tornato sull'isola per il funerale, il giovane, a contatto con la piccola e chiusa comunità da cui si era allontanato, sarà costretto a fare i conti con le ombre che si stagliano sulla gente dell’isola. Ma qualcosa di misterioso inizierà presto ad emergere riguardo alla morte di Ushio che faranno precipitare Shinpei in una spirale oscura e drammatica."

E voi, invece, cosa vi aspettate da questo anime thriller, siete interessati? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.