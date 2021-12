Summer Time Rendering: nuovo trailer e visual per l'anime thriller

A inizio 2021 si è concluso Summer Time Rendering, manga sorprendente di Yasuki Tanaka pubblicato su Shonen Jump+, la rivista digitale sorella della più famosa Shonen Jump ma che ultimamente sta sfornando tanti titoli di valore. In contemporanea all'uscita dell'ultimo capitolo, la casa editrice ha però annunciato un anime per Summer Time Rendering.

Un annuncio che certifica il buon lavoro degli editor della rivista digitale. Come rivelato a sorpresa, Summer Time Rendering arriverà su Disney+ nel corso del 2022, lanciando così un rapporto tra la piattaforma americana e i prodotti nipponici. Con la Jump Festa 2022 tenutasi il 18 e il 19 dicembre, la Shueisha ha rivelato nuove informazioni su Summer Time Rendering tra cui un trailer inedito e una key visual.

L'immagine presente in basso già preannuncia un anime di certo non tranquillo: sfondo viola e nero che crea un'ambientazione misteriosa e inquietante, mentre i protagonisti sono tesi verso alcune mani nere che fluiscono dal punto di vista dello spettatore. Il trailer di Summer Time Rendering in alto regala qualche altro momento interessante, tra scenari oceanici e tranquilli a situazioni che sospendono tra la vita e la morte.

Summer Time Rendering debutterà ad aprile 2022 con 25 episodi che copriranno l'intera storia del manga.