Summer Time Rendering: Ushio nel suo classico costume in questo cosplay di senyamiku

Summer Time Rendering è uno degli anime che sta facendo parlare di sé più di tutti questa stagione, merito dell'elemento mistery che contraddistingue l'adattamento televisivo del manga di Yasuki Tanaka. Il successo della serie, inoltre, ha garantito al franchise diverse manifestazioni di creatività.

L'anime di Summer Time Rendering è stato confermato con la conclusione del manga, annuncio che aveva suscitato non poca curiosità agli occhi della community di Shonen Jump +. Attualmente la trasposizione è subentrata nel secondo cour stagionale con la seconda parte dell'anime che dovrà accompagnare gli spettatori verso la naturale conclusione della storia.

Ad ogni modo, la popolarità dell'adattamento si sta manifestando anche sottoforma di manifestazioni di creatività, l'ultima delle quali a cura di senyamiku, una cosplayer molto popolare da circa 1 milione di follower solo su instagram. La sua interpretazione originale di Ushio, che potete ammirare in calce alla notizia, ha riscosso un grande apprezzamento in rete, merito della fedeltà al personaggio originale.

Per coloro che non avessero mai sentito parlare dell'opera in questione, vi rimandiamo al nostro speciale su Summer Time Rendering. E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay di Ushio, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.