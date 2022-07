Summer Time Rendering: Un violento trailer rivela le prossime sfide dei protagonisti

Nelle scorse settimane è andata in onda la prima parte di Summer Time Rendering, atteso anime thriller trasposizione dell'omonima opera scritta e disegnata da Yasuki Tanaka. Lo studio di animazione ha quindi pubblicato un nuovo trailer dedicato alle prossime puntate inedite.

In calce alla notizia trovate quindi il trailer disponibile su YouTube, in cui sono presenti diverse scene che andranno in onda negli episodi della seconda parte della stagione, la cui programmazione è iniziata lo scorso 7 luglio. Nel filmato è possibile ascoltare anche la nuova opening di Summer Time Rendering, che si intitolerà "Natsuyume Noisy" e cantata dall'artista Asaka. Nelle prossime puntate inedite sarà presentato il personaggio Ryunosuke, doppiato da Yuko Sanpei. La serie anime, per chi non la conoscesse, è incentrata sulle vicende di Shinpei, ragazzo rimasto orfano da bambino e che decide di tornare nella sua città natale da Tokyo a causa della morte della sua amica di infanzia. Nel corso degli episodi inizierà ad indagare su questa tragedia, sospettando che la sua amica sia stata uccisa e che non sia morta accidentalmente.

Se non lo avete ancora letto, vi segnaliamo il nostro speciale dedicato a Summer Time Rendering, in cui discutiamo dei primi tre volumi del manga di Yasuki Tanaka.