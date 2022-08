Summoned to Another World for a Second Time, la novel isekai ottiene un adattamento anime

Tra i tanti adattamenti anime di isekai in arrivo nel 2023, troverà spazio anche Summoned to Another World for a Second Time, tratto dalla serie di light novel dell'autore Kazuha Kishimoto. Ecco key visual e prime informazioni sulla trasposizione animata!

La casa editrice giapponese Futabasha ha recentemente annunciato che la light novel Summoned to Another World for a Second Time (Isekai Shokan wa Nidome Desu) riceverà presto un adattamento animato. Vi ricordiamo che da poco è stato annunciato anche l'anime dell'isekai The Magical Revolution.

Attraverso le pagine ufficiali della serie sono poi state svelate preziose informazioni sull'anime, in produzione presso lo studio d'animazione Studio Elle. I componenti dello staff già annunciati sono Motoki Nakanishi nel ruolo di regista, Yukihito come supervisore delle sceneggiature e Mikako Kunii come character designer. Il protagonista Setsu verrà intepretato da Shunichi Toki. Nel 2023 arriverà anche l'anime dell'isekai Chronicles of an Aristocrat Reborn in Antoher World.

La serie di romanzi di Kishimoto è stata lanciata su Shosetsuka ni Naro nel 2015 e si è conclusa l'anno seguente. Tra il 2017 e il 2020 l'autore ha realizzato alcuni capitoli post-epilogo. Summoned to Another World for a Second Time racconta la storia di un uomo convocato in un altro mondo per diventare un guerriero e salvare il mondo. Divenuto eroe di questo mondo, vive tranquillo e felice. Un giorno, tuttavia, finisce in trappola e viene riportato nel suo mondo di provenienza. Cresciuto, successivamente viene richiamato nuovamente in quel mondo alternativo. Fateci sapere con un commento se conoscevate già questa novel e se la sinossi ha catturato la vostra attenzione.