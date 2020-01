Suneater di My Hero Academia si mostra in uno splendido cosplay al femminile

My Hero Academia sta continuando per la sua strada lastricata di mattoni dorati, con la serie animata che avanza d'episodio in episodio conquistando sempre più spettatori, il tutto nel mentre che l'opera cartacea prosegue la sua corsa pubblicando nuovi capitoli capaci di tenere il pubblico con il fiato perennemente sospeso.

Con la produzione che va guadagnando sempre più attenzioni - in particolar modo dopo gli eventi visti nell'ultima puntata di My Hero Academia Stagione 4 -, è ovvio che i fan più sfegatati siano sempre assai felici di poter elogiare la propria opera preferita con lavori, spesso realizzati anche con estrema cura, capaci d'attirare l'attenzione di tanti fan, tra cosplay, fan-art e molto altro ancora, un'onda anomala di creazioni home-made spesso capaci di far parlare assai di sé.

Questa volta, però, l'attenzione di spettatori e lettori è stata rivolta verso la cosplayer @Sakuraflorr, la quale ha condiviso sul suo profilo Instagram un incredibile cosplay al femminile dedicato a Suneater, membro dei Big Three insieme a Mirio e Nejire. Come potete visionare dall'immagine posta a fondo news, il lavoro profuso nel ricreare il nostro aspirante eroe è da dieci con lode, in particolar modo grazie a un'attenzione nel vestiario che ha del maniacale, un lavoro splendido che tiene conto di tutti i dettagli presenti nel costume originale.

Nel caso in cui foste interessati, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione del 14° episodio di My Hero Academia Stagione 4.