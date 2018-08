Sunrise rilascia un nuovo trailer e delle schede biografiche per Mobile Suit Gundam NT

Dopo qualche settimana di totale silenzio, il film d’animazione noto come Mobile Suit Gundam NT è tornato a mostrarsi con un nuovo teaser trailer dedicato ai vari protagonisti del progetto. Per l’occasione, Sunrise ha pubblicato in rete anche le schede biografiche di due personaggi inediti. Tutti i dettagli dopo il salto!

Visionabile in chiosa all’articolo, il suddetto filmato dura solo 30 secondi, ma ci permette di ammirare sia i personaggi coinvolti della vicenda, sia i principali Mobile Suit che presto si daranno battaglia nella nuova di mecha prodotta da Sunrise.



Proprio lo studio ha infatti diffuso la prima immagine di un Mobile Suit finora inedito, svelando inoltre che il doppiatore nipponico Junya Enoki (Takeru "T.K." Takaishi in Digimon Adventure tri.) presterà la propria voce a Jona Bashuta, mentre Tomo Muranaka sarà Michelle Luio, e Ayu Matsuura sarà Rita Bernal. Di seguito vi proponiamo invece le schede biografiche di due personaggi che giocheranno un ruolo chiave nella storia narrata dalla pellicola.

Zoltan Akkanen – 27 anni. Noto come “Phoenix Hunter”, è un capitano della Repubblica di Zeon. Pilota il Sinanju Stein . Zoltan somiglia a Full Frontal: un Cyber Newtype creato per diventare “La seconda venuta di Char”.

Mineva Lao Zabi – È l'ultimo membro ancora in vita della famiglia Zabi. Si mormora che soggiornerà presso la villa Vist situata all'interno della nave da combattimento Magallanica.

Diretto da Shunichi Yoshizawa presso lo studio d’animazione Sunrise, Mobile Suit Gundam NT (anche noto come Gundam Narrative) esordirà nelle sale cinematografiche di tutto il Giappone il prossimo 30 novembre. Chiunque prenoti fin da ora il proprio posto in sala riceverà in omaggio uno speciale booklet di 20 pagine e intitolato ‘Report-U.C.0097‘.

Di seguito trovate infine la sinossi dl lungometraggio.

“U.C. 0097, un anno dopo l’apertura del ‘vaso di Laplace’. Nonostante la Carta dell’Universal Century riconosca l’esistenza e i diritti dei Newtype, la struttura del mondo intero non ha subito grandi modifiche.



Si pensa che il conflitto successivamente chiamato ‘Incidente di Laplace’ si sia concluso con la caduta di quel che restata di Neo Zeon. Nella battaglia finale, due Mobile Suit hanno mostrato poteri che vanno oltre la compresione umana. L’unicorno bianco ed il leone nero sono stati sigillati per rimuovere questo pericolo dalla coscienza della gente, e ora dovrebbero ormai essere stati dimenticati.



Tuttavia, l’RX-0 Unicorn Gundam 03, che è scomparso due anni prima, sta per mostrarsi di nuovo attorno alla Sfera Terrestre. Una fenice dorata… di nome Phenex.”