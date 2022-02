Sunrise: lo storico studio di Gundam chiude i battenti? Ecco cosa succede

Una notizia sconvolgente rivoluziona l’industria animata giapponese. Studio Sunrise, l’iconico studio d’animazione dietro le serie anime Mobile Suit Gundam, Cowboy Bebop e numerose altre, non esisterà più. D’ora in avanti, in seguito a una ristrutturazione aziendale, prenderà il nome di Bandai Namco Filmworks.

A pochissimi giorni dal reveal della data d’uscita di Gundam: Cucuruz Doan's Island, lo studio Sunrise cessa, si fa solo per modo di dire, la sua attività. Come riportato dal sito commerciale giapponese IT Media, la celebra società di produzione ha subito alcuni cambiamenti nell’ambito di una più ampia ristrutturazione interna da parte della società madre Bandai Namco.

Questa rivoluzione porta Sunrise alla fusione con Bandai Namco Rights Marketing, altra divisione del conglomerato, per formare una nuova unità che produrrà diverse IP. Sunrise, e tutti i vari sotto studio come ad esempio Sunrise Origin, che assiste alla produzione di My Hero Academia, saranno consolidati sotto il nome di Bandai Namco Filmworks.

Bandai Namco ha però affermato che il marchio Sunrise non verrà eliminato, e che potrebbe apparire in alcuni progetti anime futuri. In particolare, stando alle prime ipotesi, il nome Sunrise svetterà nei progetti Mobile Suit Gundam.

Sunrise è stata fondata nel 1972, e prossimamente potremmo vedere lo studio sotto il nome di Bandai Namco Filmworks, ad esempio nel recente anime automobilistico Hi-Drivers. Ricordiamo che a Sunrise dobbiamo diversi anime di successo, tra i quali anche Code Geass.