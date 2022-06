Super Ball Girls, in arrivo a ottobre la nuova opera dell'autore di Prison School

A dicembre vi avevamo svelato che Akira Hiramoto, autore di Prison School, stava lavorando a un nuovo manga. Egli ha infatti iniziato la pubblicazione di Futari Switch tra le pagine della rivista Monthly Shonen Magazine, ma ciò non basta: il maestro Hiramoto è al lavoro su un'altra nuova serie, intitolata Super Ball Girls.

L'annuncio di Super Ball Girls è stato fatto nell'ultimo numero della rivista Big Comic Superior di Shogakukan, e ad accompagnare gli splendidi disegni di Akira Hiramoto sarà la trama scritta da Muneyuki Kaneshiro. L'opera, un isekai che vedrà al centro della storia delle avvenenti ragazze, esordirà il 14 ottobre nel 21° numero di Big Comic Superior.

Ragazze che sono state fin qui le grandi protagoniste di tutte le opere di Akira Hiramoto, tanto in Prison School quanto in Raw Hero. Le tavole del maestro propongono delle inquadrature molto spinte, che spesso accompagnano momenti di trama divertenti e fuori da ogni logica. La sceneggiatura di Super Ball Girls verrà invece scritta da Muneyuki Kaneshiro, che ha già firmato un manga del calibro di As the Gods Will, illustrato da Akeji Fujimura.

Il manga a quattro mani di Hiramoto e Kaneshiro promette scintille, anche se finora non sono state svelate altre informazioni oltre al genere dell'opera.

Vi lasciamo al cosplay di Meiko Shiraki di Prison School in tuta nera.