Il Super Bowl si sponsorizza con Attack on Titan: la locandina unisce sport e anime

Un anno e mezzo fa vennero divulgate le prime locandine de L'Attacco dei Giganti 4, dando inizio alla febbre per l'anime. Qualche mese dopo sarebbero stati pubblicati i primi episodi della parte 1 dell'anime, lanciando gli spettatori nel nuovo mondo scoperto da Eren e gli altri, alle prese con l'ultima battaglia per la libertà.

Da lì in poi, Attack on Titan è solo cresciuto in popolarità. La voglia di assistere all'ultima storia di Eren, che ora si sta materializzando con gli episodi di Attack on Titan 4 parte 2, è tanta in ogni parte del mondo, con milioni di spettatori che ogni domenica si collegano su Crunchyroll per vedere come andrà a finire.

A quanto pare, anche nel mondo dello sport questa popolarità non è passata inosservata. Il Super Bowl, l'evento sportivo più seguito dagli statunitensi, quest'anno ha visto una promozione... gigantesca. L'account Bleacher Report ha condiviso alcuni giorni fa una locandina che sponsorizza il Super Bowl LVI previsto per domenica 13 febbraio 2022 dove a sfidarsi saranno i Cincinnati Bengals e i Los Angeles Rams.

Si nota subito come i giocatori di Rams e Bengals siano stati sovrapposti a Eren e Reiner, accennando anche al "final game" per le due squadre. Un modo sicuramente d'impatto per chiudere questa stagione del football americano.