Super Bu in una super statuetta di Dragon Ball Z da 1200 euro

La saga di Majin Bu è stata una delle saghe più memorabili del manga di Dragon Ball, oltre che l'ultima, avendo concluso la storia originale prevista da Akira Toriyama. Il protagonista prescelto fu un demone rosa e paffuto, che però in realtà nascondeva una natura ben più maligna, che si è palesata soltanto più avanti nella storia.

Super Bu è uno dei più memorabili e potenti antagonisti di Dragon Ball Z. Questo personaggio è noto per la sua malvagità e la sua forza sovrumana, rendendolo un formidabile avversario per i protagonisti. Super Bu non è la forma finale dell'originale Majin Bu, bensì uno stadio in cui la parte malvagia grigia assorbe la parte rosa diventata più buona grazie alle cure di mister Satan. Super Bu è caratterizzato da un aspetto più muscoloso della versione precedente, con una pelle rosa e una testa completamente calva con il solito codino sulla testa ma più pronunciato. Ha un sorriso sinistro e un comportamento sadico, godendo di atti di violenza e di provocazione verso i suoi nemici.

Ciò che rende Super Bu un avversario temibile è la sua incredibile forza, ma anche la capacità di assorbire i nemici, ottenendone i poteri. La sua forma di Super Bu Gohan, ottenuta dopo aver assorbito il potentissimo guerriero saiyan, è particolarmente temibile, combinando la sua potenza distruttiva con l'intelligenza e l'abilità di Gohan. Ora quel Super Bu, insieme a tutte le altre versioni, è protagonista di un oggetto molto speciale.

Questa statuetta di Super Bu da 1200 euro preparata da SV Creations mostra al centro il Bu principale, mentre a destra c'è il Super Bu con Piccolo assorbito, riconoscibile dal suo mantello bianco. Sulla sinistra invece ci sono Super Bu versione Gohan e Super Bu versione Gotenks, ma vanno notati anche i due piccoli fantasmini che ha potuto evocare grazie alle tecniche dei due giovani saiyan assorbiti.

In scala 1:4, questa statuetta è alta 70 centimetri, larga 50 e profonda 52, un vero pezzo da tenere sullo scaffale in solitaria, ma non fatele assorbire tutte le altre statuette collezionate.