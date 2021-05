Super Crooks arriva su Netflix nel 2021: svelato il numero di episodi dell'anime

Netflix ha ormai consolidato il suo ruolo all'interno del panorama dell'animazione giapponese, presentando adattamenti televisivi di titoli anche molto conosciuti come Assassin's Creed. Ad ogni modo, quest'anno uscirà un progetto molto interessante, intitolato Super Crooks, dalla mano di Mark Millar.

Mentre Panini Comics torna a proporre Jupiter's Legacy in occasione della serie omonima su Netflix approdata oggi, il colosso americano torna finalmente a fornire qualche indizio su Super Crooks, adattamento anime del fumetto di Mark Millar e Leinil Yu che sarà curato nientedimeno che dallo Studio BONES, celebre per My Hero Academia e Noragami.

Negli ultimi giorni, infatti, la società con sede in California ha svelato il numero di episodi della serie per un totale di 12 puntate. Inoltre, Netflix ha fatto sapere che Super Crooks, salvo imprevisti, uscirà durante il corso di quest'anno. Una breve sinossi della storia è già disponibile all'interno del catalogo del colosso americano che qui segue: "In questo adattamento animato, il ladruncolo Johnny Bolt mette insieme la squadra perfetta per un ultimissimo colpo. Creato dalla leggenda del fumetto Mark Millar."

Non ci resta dunque che attendere le prossime settimane per avere novità in merito a Super Crook targato Studio BONES. E voi, invece, che aspettative avete per questa trasposizione? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.