Super crooks: un esplosivo trailer per la serie Netflix basata sul fumetto di Millar

Super Ladri, la serie anime prodotta da Netflix e basata sul fumetto scritto da Mark Millar e disegnato da Leinil Francis Yu ha ricevuto degli interessanti aggiornamenti nel corso dell’evento TUDUM: A Netflix Global Fan Event. Un trailer ci ha introdotto alla missione leggendaria ideata da Johnny Bolt, rivelando anche la data d'uscita della serie.

L’idea di un ultimo colpo ha portato alla formazione dei Supercrooks, i criminali che potete rapidamente vedere nelle sequenze mostrate nel video in cima alla notizia. Contemporaneamente Netflix e lo studio d’animazione Bones hanno presentato Johnny e i suoi colleghi in affari con la splendida key visual disponibile in calce.

A differenza di quanto comunicato in precedenza, la serie, disponibile dal 25 novembre su Netflix, sarà composta da 13 episodi della durata di 30 minuti ciascuno. Il team di talenti che si è occupato della produzione della serie è composto Motonobu Hori alla regia, Dai Sato alla supervisione degli script, e da Takafumi Mitani al character design. Inoltre con un’ulteriore immagine promozionale sono stati presentati i due doppiatori giapponesi di Johnny e Kasey, rispettivamente Kenjiro Tsuda e Maaya Sakamoto.

Cosa vi aspettate dall’adattamento anime di Super Crooks? Avete letto l’opera originale? Lasciate un commento con le vostre opinioni. Per concludere vi lasciamo alle importanti novità riguardo l'impegno di Netflix nella sfera degli anime.