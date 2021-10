Super Crooks: Johnny Bolt e la sua squadra entrano in azione nel nuovo trailer di Netflix

“Come sapete, avere un superpotere non ti rende necessariamente un supereroe” con questa frase si apre l’ultimo trailer della serie animata Super Crooks pubblicato da Netflix su YouTube, e che potete vedere in cima alla notizia. Un breve video che ha la funzione di introdurre gli spettatori alla storia, basata sulla miniserie di Millar e Yu.

Diretta da Motonobu Hiro, affiancato da un team d'eccellenza, e prodotta dallo studio Bones, conosciuto da molti per acclamate serie anime quali Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Mob Psycho 100 e My Hero Academia, la storia si svilupperà nell'arco di 13 episodi della durata di circa 30 minuti ciascuno, e coprirà l'intera vicenda ideata da Mark Millar e Leinil Yu nel 2012. Dalle sequenze mostrate la realizzazione si presenta alquanto curata con animazioni fluide e design liberamente ispirati alla controparte cartacea.

Di seguito riportiamo al descrizione ufficiale di Netflix:“La fortuna non è mai stata dalla loro parte, ma questa squadra di novelli truffatori con superpoteri, reclutata da non di meno che Johnny Bolt, stanno per affrontare la dea bendata nel loro ultimo colpo. Il loro obiettivo: uno spietato boss del crimine estremamente potente. Cosa potrebbe andare storto?"

Il video ha anche presentato uno dei due Supervillain che cercheranno di fermare il piano dei protagonisti. Il suo nome è Praetorian, e possiede 200 poteri differenti, caratteristica che lo rende la più grande minaccia per Johnny e il suo team. Quali sono le vostre prime impressioni dopo il trailer? Ditecelo nei commenti.

Per concludere vi lasciamo al precedente trailer di Super Crooks, e alla nostra recensione di Jupiter's Legacy, parte anch'essa dell'intricato Millarverse.