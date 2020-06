Super Dragon Ball Heroes 2: l'agognata trasformazione di Vegeta è realtà nell'episodio 4

L'adattamento animato dell'omonimo videogioco intitolato Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission sta diventando sempre più popolare nella community dedita al capolavoro di Akira Toriyama. La serie televisiva, infatti, sta proponendo alcune delle trasformazioni più attese da parte degli appassionati del franchise.

Come aveva promesso il trailer dell'episodio 4, la nuova puntata è arrivata puntuale insieme a due straordinari colpi di scena. L'episodio si apre dunque nel pieno della battaglia, con Xeno Goku e Xeno Vegeta alle prese contro Dr. W, un misterioso personaggio che sembra celare un inquietante segreto. L'avversario dei due saiyan sembra essere particolarmente abile, al punto tale che Vegeta è costretto a utilizzare il Super Saiyan di terzo livello, un potere che i fan attendevano da tempo di vedere.

Questa è la prima volta, infatti, al di fuori dal mondo videoludico, che il Principe mostra ai suoi fan l'iconica trasformazione. Ad ogni modo, la battaglia non sembra volgere a favore dei due guerrieri, in quanto il misterioso Dottore sembra in grado di assorbire i loro poteri.

La scena si sposta per un breve istante sulla Terra, giusto il tempo di osservare la situazione tra Goku e gli scagnozzi di Fu in evidente situazione di stallo. La puntata, infine, si chiude nuovamente con Dr. W, questa volta in un luogo differente dal campo di battaglia, ove annuncia il completamento delle analisi per il risveglio di Janenba.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'episodio che potete ammirare in cima alla pagina? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.