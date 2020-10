Super Dragon Ball Heroes 2: in arrivo un episodio speciale a novembre, ecco i dettagli

Da ormai oltre un anno Super Dragon Ball Heroes prosegue la sua corsa mensile e, attualmente, è giunta alla seconda stagione che sta ricoprendo la saga di Big Bang Mission. In attesa di conoscere le prossime novità sul nuovo arco narrativo, TOEI Animation ha annunciato l'arrivo di un episodio speciale nel mese di novembre.

L'ottavo episodio di Super Dragon Ball Heroes 2 ha compiuto il suo debutto nella giornata di ieri, avvicinando agli sgoccioli la fine dell'attuale arco narrativo. Per ostacolare Fuu dal compiere i suoi obiettivi, lo staff non ha esitato a riportare in auge un Fusion molto apprezzata dai fan, Vegeth, che ha colmato di epicità l'intera puntata.

In attesa di conoscere l'esito dello scontro e il futuro del franchise, che probabilmente conosceremo in occasione del Jump Festa 2021, Toei ha annunciato un episodio speciale in arrivo a novembre. La puntata in questione, che probabilmente si sommerà all'episodio 9 atteso anch'esso il prossimo mese, si intitolerà "Corri sul campo di battaglia! Dragon Ball Heroes!". Attualmente non si hanno novità in merito ai contenuti della puntata, anche se è presumibile aspettarsi che sia incentrata sugli iconici avatar della serie.

E voi, invece, cosa vi aspettate da questo speciale, siete curiosi di guardarlo? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.