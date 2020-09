Super Dragon Ball Heroes 2: data di uscita per l'episodio 7, torna una celebre Fusion

Super Dragon Ball Heroes, nella sua non-canonicità, è comunque riuscito a riscuotere un discreto successo in patria e in occidente, merito soprattutto di un fan-service esagerato che ha rimesso in moto storici personaggi del franchise con epiche trasformazioni. Ad ogni modo, l'episodio 7 ritroverà una "vecchia conoscenza".

Nel corso dello scorso episodio TOEI Animation ha tirato fuori le unghie per mostrare la combinazione tra il Super Saiyan 4 e il Super Saiyan God in un risultato che è riuscito a soddisfare le aspettative dei fan che, d'altro canto, hanno reagito con entusiasmo alla trasformazione di Xeno Goku e Xeno Vegeta. Per conoscere l'esito della saga di Big Bang Mission non dovremo comunque attendere ancora a lungo poiché la produzione ha confermato l'uscita dell'episodio 7 il prossimo 30 settembre. Come se ciò non bastasse, i primi rumor hanno inoltre confermato il ritorno di Vegeth Super Saiyan Blue.

Qualora non aveste avuto ancora modo si scoprire la sinossi della puntata qui segue: "Goku e i guerrieri Z invadono la spaccatura temporale per raggiungere la fonte da cui cresce l'albero dell'universo. Gohan e C-17, che si trovano già in quel luogo, combattono contro i loro acerrimi nemici, Bojack e Super C-17. Grazie all'intervento di Towa, i pattugliatori del tempo sono improvvisamente scomparsi lasciando Goku e Vegeta a combattere da soli contro Fuu. Tuttavia, durante il combattimento, Fuu manda all'attacco Cumber che, grazie alla sua aura oscura, riesce a mandare i due saiyan in berserk..."

E voi, invece, che aspettative avete per il prossimo episodio? Diteci la vostra opinione a con un commento qua sotto.