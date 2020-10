Super Dragon Ball Heroes 2: data d'uscita per l'episodio 8, è il momento di Vegeth

Vegeth, o se preferite Vegito, scenderà in campo nell'episodio 8 di Super Dragon Ball Heroes 2 per chiudere definitivamente i conti con Fu, in quella che si preannuncia come una delle più grandi battaglie della nuova serie. Fortunatamente non bisognerà attendere molto prima di vedere il Saiyan in azione, visto che l'episodio uscirà il 29 ottobre.

La data di uscita è stata rivelata ufficialmente poche ore fa, insieme alla sinossi, che si è rivelata praticamente identica a quella mostrata nei primi leak: "Rapiti da Towa, i Pattugliatori del Tempo comprendono finalmente il suo obiettivo. Nel frattempo, una feroce battaglia imperversa tra Goku e Vegeta contro Fuu. Per contrastare l'aura malvagia di Cumber, i due decidono di fondersi in Vegeth ma Fuu, d'altra parte, compie una nuova trasformazione in Super Fuu. Appresa la correlazione tra i loro obiettivi, una luce abbagliante fuoriesce improvvisamente dall'albero dell'universo."

Nell'episodio 7 di Super Dragon Ball Heroes 2, Goku e Vegeta hanno cercato di fermare Fu utilizzando ogni mezzo a loro disposizione, ma l'antagonista si è sempre rivelato un passo avanti. In un ultimo, disperato tentativo, i due hanno utilizzato i Potara per dare vita a Vegeth, unico guerriero in grado di risolvere la questione. Secondo quanto anticipato dagli spoiler però, Fuu non cederà alle richieste dei Saiyan senza prima combattere.

E voi cosa ne pensate? Vi sta piacendo Super Dragon Ball Heroes 2? Fateci sapere la vostra opinione lasciando un commento nel riquadro sottostante!