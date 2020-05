Super Dragon Ball Heroes 2, disponibile l'episodio 3: il ritorno di "vecchie conoscenze"

Dopo un'attesa leggermente più lunga del previsto, l'adattamento animato dello spin-off videoludico, Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission, è finalmente tornato con un nuovo episodio. Quale minaccia saranno costretti ad affrontare questa volta Goku e Vegeta?

Come promesso in occasione dei primi leak della rivista V-JUMP, la terza puntata di Super Dragon Ball Heroes è finalmente arrivata. Chiarito il malinteso con gli dei della distruzione, ovvero che Tokitoki non è il responsabile dei disordini, Fu è improvvisamente apparso insieme a un misterioso Albero che sta avvolgendo con le sue radici la Terra. Il malvagio demone, per impedire che Goku e Vegeta possano ostacolare i suoi piani, invita sul Pianeta Bojack e Turles, due personaggi iconici appartenenti a due pellicole del franchise.

I due eroi, dunque, sono costretti a fronteggiare i due potenti avversari, rafforzati grazie al potere dell'albero divino. La battaglia si interrompe bruscamente in quanto la scena si sposta subito dopo in un altro luogo, precisamente all'Inferno, in cui un misterioso uomo, un certo Dr. W, ha invocato Xeno Goku e Xeno Vegeta. Cos'ha avrà in mente il pericoloso scienziato?

Ad ogni modo, potete dare un'occhiata all'episodio 3 tramite il video allegato in cima alla pagina, disponibile con i sottotitoli in inglese. E voi, invece, cosa ne pensate della nuova puntata? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto. Ma a proposito dell'anime, sapevate che gli dei della distruzione hanno un abilità segreta?