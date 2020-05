Super Dragon Ball Heroes 2: l'episodio 3 ha finalmente una data

Dopo un'attesa leggermente più lunga del solito, probabilmente causata dai disagi del Covid-19, Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission torna nuovamente a far parlare di sé. Grazie ai primi leak della rivista V-JUMP, infatti, è stata finalmente svelata la data di uscita dell'anime.

La scorsa puntata ha finalmente svelato l'amletica questione in merito ai poteri di Beerus che, nonostante il potenziamento di Vegeta e Goku nel corso delle saghe, risulta ancora notevolmente più potente dei due saiyan. La risoluzione del malinteso, hanno i spinto i due protagonisti a dare la caccia a Fu che nel frattempo sta tramando la creazione dell'Albero dell'Universo, un essere in grado di assorbire l'energia di tutto il creato.

Ad ogni modo, i primi leak del magazine V-JUMP, la stessa rivista sul quale è serializzato il manga di Dragon Ball Super, hanno finalmente fornito una data di uscita per il terzo episodio della seconda stagione di Super Dragon Ball Heroes. Dunque, salvo imprevisti, la nuova puntata dell'adattamento non canonico dell'omonimo videogioco uscirà il 22 maggio 2020. Come di consueto, vi terremo aggiornati in merito alla messa in onda dell'episodio, vi suggeriamo dunque di continuare a seguirci per non perdervi alcuna novità sulla serie televisiva.

E voi, invece, cosa vi aspettate dalla prossima puntata? Diteci la vostra, come sempre, nell'apposito riquadro qua sotto. In attesa di saperne di più, sapevate che la serie introdurrà due iconici antagonisti di Dragon Ball Z?