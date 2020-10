Super Dragon Ball Heroes 2: nell'episodio 7 un esilarante errore, l'avete notato?

L'adattamento animato dell'omonimo videogioco spin-off legato al franchise di Akira Toriyama, Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission, sta acquisendo un notevole successo in patria, merito di piacevoli ritorni e di un fan-service spropositato. Eppure, anche alla serie è capitato di imbattersi in qualche errore.

Il settimo episodio di Super Dragon Ball Heroes 2 ha compiuto il suo debutto appena pochi giorni fa, anticipando la grande battaglia tra Vegeth e Fuu che comincerà con l'ottava puntata attesa al debutto per questo mese. Tuttavia, durante l'ultimo episodio andato in onda a TOEI Animation è scappato un errore che è stato immediatamente intercettato dai fan.

Nella fattispecie, durante una scena, la stessa allegata in calce alla notizia, il ciuffo di Trunks scompare per un istante lasciandolo per un breve momento con una acconciatura a dir poco esilarante. Non è nuova l'industria dell'animazione a errori di questo tipo, spesso causati dai ritmi frenetici del settore, e anche i titoli più famosi non sono esenti da dimenticanze o problemi tecnici, come tra l'altro hanno dimostrato sia Dragon Ball Super che ONE PIECE.

E voi, invece, avevate notato questo esilarante dettaglio? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto. Ma a proposito dell'anime non-canonico legato al franchise di Toriyama, sapevate che sta per tornare un malvagio saiyan?