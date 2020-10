Super Dragon Ball Heroes 2: l'episodio 8 promette un'epica battaglia

La seconda stagione di Super Dragon Ball Heroes sta coprendo gli avvenimenti della nuova saga di Big Bang Mission che ha già avuto modo di stupire gli appassionati grazie a una serie di piacevoli ritorni. Nel prossimo episodio, infatti, è prevista una straordinaria battaglia tra una celebre Fusione e una nuova trasformazione.

Lo scorso 30 settembre il settimo episodio di SDB Heroes ha fatto il suo debutto, dando luce all'ennesimo asso nella manica di Goku e Vegeta che, alle prese contro Fuu, hanno deciso di utilizzare gli orecchini potara per fondersi in Vegeth e cambiare le sorti dello scontro. Ad ogni modo, da poche ore è disponibile la sinossi dell'ottava puntata, prevista al debutto nel mese di ottobre, che qui segue grazie ai leak dell'utente DBS Chronicles:

"Rapiti da Towa, i Pattugliatori del Tempo comprendono finalmente il suo obiettivo. Nel frattempo, una feroce battaglia imperversa tra Goku e Vegeta contro Fuu. Per contrastare l'aura malvagia di Cumber, i due decidono di fondersi in Vegeth ma Fuu, d'altra parte, compie una nuova trasformazione in Super Fuu. Appresa la correlazione tra i loro obiettivi, una luce abbagliante fuoriesce improvvisamente dall'albero dell'universo."

E voi, invece, cosa vi aspettate da questa nuova puntata di Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina. Ma a proposito dell'anime, sapevate che un malvagio saiyan sta per fare il suo ritorno?