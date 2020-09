Super Dragon Ball Heroes 2: la nuova opening rivela una formidabile tecnica di Vegeth

L'universo di Dragon Ball, creato da Akira Toriyama, è incredibilmente vasto, e se nelle serie e nei film principali è stato dedicato poco spazio a personaggi come Vegeth, nello spin-off promozionale Super Dragon Ball Heroes questa fusione è tornata sul campo di battaglia, e da quanto anticipato nel prossimo episodio userà una nuova tecnica.

Ormai siamo abituati a vedere un progressivo miglioramento di Goku e Vegeta, e considerati gli ultimi eventi della serie era solo questione di tempo prima che i due Saiyan si unissero con gli orecchini Potara per affrontare il malvagio Fu.

Dalla nuova opening che trovate in calce alla notizia, lo scienziato sembra voler mandare Cumber contro i protagonisti. Si tratta di una vera minaccia, in quanto l'aura di Cumber è in grado di corrodere tutto ciò che si trovi nelle sue vicinanze, ma sembra che la fusione di Goku e Vegeta abbia in serbo una speciale tecnica per sopraffare l'avversario.

Subito dopo la fusione, Vegeth si trasforma in Super Saiyan Blue, mostrando per la prima volta una nuova aura, più vicina al corpo rispetto al solito, molto più spigolosa e capace di ferire chiunque ne entri in contatto.

Goku e Vegeta quindi decidono di rispondere all'attacco nemico con una tecnica molto simile, che permette loro sia di attaccare con più frequenza che di muoversi liberamente. Ricordiamo che nell'episodio 6 abbiamo visto un nuovo Super Saiyan God, e vi lasciamo alle reazioni dei fan per il nuovo SSJ4.